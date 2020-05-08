وفاة مغني راب بـ«كوفيد -19» عن 47 عاماً

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توفي مغني الراب البريطاني تاي، الذي رشح لجائزة ميركوري العريقة، عن 47 عاماً جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب منظمة حملة تبرعات أطلقت لمساندته في مرضه.

وكان المغني - واسمه الحقيقي بن تشيجيوكي - أدخل المستشفى بعد تشخيص إصابته بمرض كوفيد -19، ووضع في غيبوبة اصطناعية.

وتحسن وضعه واستعاد وعيه في منتصف أبريل الماضي، غير أنه توفي أمس الخميس، بحسب منظمة الحملة ديان لايدلاو التي كتبت «العائلة تتوجه بشكر كبير لجميع الذين أتوا لمساعدتها، وعبرت عن قلقها منذ إدخاله المستشفى، لكنها الآن تطلب احترام خصوصيتها لتتمكن من عيش مرحلة الحداد بعيداً عن الأنظار».

وكان المغني المولود في لندن لأبوين نيجيريين قد أصدر أول ألبوماته «أوكويرد» سنة 2001. بعدها طرح ألبومه الثاني «أبوورد» ورشح لنيل جائزة ميركوري العريقة سنة 2004، إلى جانب آيمي واينهاوس و«ذي ستريتس».

وطرح بعدها ثلاثة ألبومات وتعاون مع فنانين من بينهم دي لا سول وروتس مانوفا.

ووصف الممثل إدريس إلبا مغني الراب في رسالة عبر إنستغرام بأنه «رائد الهيب هوب البريطاني».

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