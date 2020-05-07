"البرنس" الأصلي يقاضي محمد رمضان : أضروا بسمعتي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

كشف الشيف ناصر البرنس، صاحب المطعم الشهير في القاهرة، أنه تقدم بدعوى قضائية ضد صناع مسلسل «البرنس»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ويعرض في شهر رمضان الجاري، يتهم فيها صناع العمل بتقديم جزء من قصة حياته في المسلسل دون استئذان، والإضرار بسمعته.

وأوضح البرنس في مقطع فيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسلسل وضعه في محل اتهامات من الجمهور بسبب التشابه بين أحداثه وقصة حياته، حيث يظهر رضوان البرنس "محمد رمضان" في العمل وهو يعمل في بداية حياته في مجال دهان السيارات بالدوكو، وهي نفس المهنة التي عمل بها لمدة 10 سنوات قبل التحاقه بالخدمة العسكرية، كما يشبه المحل الذي يظهر في المسلسل محله الحقيقي، إلى جانب ان الطفل الذي يشارك في التمثيل يشبه ابنه "سيف" ويحمل نفس الاسم. وأضاف: "وأصحاب ابني بيسألوه: هو أبوك أكل حق إخواته؟ والناس في الشارع بتقول لي "أنت أكلت حق إخواتك".

وترجع بداية المشكلة إلى شهر فبراير الماضي، عندما قام محمد رمضان بزيارة محل "البرنس"، وتصوير فيديو فيه دون استئذان، ما دفع ناصر البرنس لرفع دعوى قضائية بسبب استغلال اسمه دون موافقته.

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