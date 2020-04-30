الممثل الهندي عامر خان يتبرع للفقراء بحيلة ذكية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قام الفنان الهندي عامر خان بتوزيع تبرعات مالية في شهر رمضان الجاري، على الفقراء والمحتاجين بطريقته الخاصة وبحيلة ذكية تحفظ ماء وجههم.

ووفقا لموقع "تاميز اوف إنديا" الهندي، فإن الوصول إلى الشخص الذي يستحق المساعدة يعد أمرا صعب، خاصة بالنسبة إلى فنان مشهور لذلك لجأ عامر خان إلى حيلة مبتكرة وهي توزيع كيلو دقيق واحد فقط للمحتاجين في داخله مبلغ 15 ألف روبية.



الجميع وفق المصدر ذاته، استغرب ولم يحضروا لأخذ المساعدات الا المحتاجين فعلا، والذين يرون كيلو دقيق كنز يسد جوعهم، ولكن من حصل على كيلو الدقيق وجد في داخله مبلغ 15 ألف روبية

وقام شاب بتصوير مقطع فيديو ونشره عبر تطبيق "تيك توك"، أوضح فيه تفاصيل هذا العمل الخيري، قائلا أن عامر خان أرسل شاحنة مليئة بأكياس عبوات دقيق القمح تم توزيعها على المحتاجين، وقال أن عدد كبير من الاشخلاص رفضوا الحصول على كيلو الدقيق، لكن الذين حصلوا عليه تفاجأوا بعد عودتهم إلى المنزل بوجود مبلغ مالي داخل كل كيس.

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