سما المصري.. أمر جديد من النائب العام

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس الفنانة الاستعراضية سما المصري أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية في العاصمة المصرية القاهرة قد ألقت القبض على سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، صباح يوم الجمعة الماضي، تنفيذاً لأمر النائب العام في مصر المستشار حماده الصاوي، بضبطها.

وأمر النائب العام بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام.

يشار إلى أن هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد سما المصري، ومن بينها أكثر من بلاغ مقدم من الإعلامية ريهام سعيد التي تتهم فيها الفنانة الاستعراضية بالسب والقذف. كما تقدم محامي ريهام سعيد، ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد سما المصرى يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، على شبكات التواصل الاجتماعى دون مراعاة للقانون والآداب، كما نقلت تقارير إعلامية مصرية.

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