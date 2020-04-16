وفاة الفنان المصري أحمد دياب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الفنان المصري أحمد دياب، مساء امس الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، معربة عن "حزنها الشديد لفقدان فنان من عباقرة الدراما في مصر".

وقالت النقابة في بيان لها: "ننعى بكل الأسى والحزن الفنان الراحل أحمد دياب الذي وافته المنية اليوم، راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة".

وتزوج دياب، قسمت ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، وذلك قبل دخوله إلى عالم الفن، ولديه ابن منها هو "أدهم" الحفيد الوحيد للنجم الراحل أباظة.

وفي فترة لاحقة، دخل دياب، المجال الفني وقدم العديد من الأدوار والأعمال، كان آخرها مشاركته في مسلسل "سلسال الدم"، كما كانت له العديد من المشاركات السينمائية، أبرزها دوره في فيلم "بوبوس" بطولته عادل إمام.