رامز جلال.. «مجنون رسمي» في رمضان

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ بدأت التكهنات حول برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال تنتشر عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولة أن ترسم ملامح البرنامج هذا العام.

ورغم أن البعض ذهب إلى أن رامز سيوظّف الأحداث التي يشهدها العالم حالياً مع انتشار فيروس كورونا المستجد، في مجريات المقلب الذي يدبّره لضيوفه، إلا أن المرجح أن فكرة البرنامج ستكون بعيدة تماماً عن «كورونا»، نظراً لأن التصوير بدأ قبل الأحداث الحالية بفترة.

وأشارت تقارير إلى أن البرنامج سيحمل هذا العام عنوان "رامز مجنون رسمي"، بينما ذكرت تقارير أخرى إلى أنه لم يتم الاستقرار على العنوان حتى الآن.

وتعتمد فكرة البرنامج، الذي صور في دبي بمشاركة الفنانة أروى، على استضافة نجوم الفن والرياضة للمشاركة في برنامج حواري مع أروى، ويجلس خلاله الضيف على كرسي الاعتراف، وتبدأ أروى في توجيه الأسئلة له، ومن بينها سؤال عن رأيه في ثلاث شخصيات تظهر صورها في الاستديو ومن بينها صورة رامز الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف ويرتب مقالب لمضايقة الضيف.

ومن المشاهير الذين يستضيفهم البرنامج: أمينة خليل، ياسمين رئيس، ياسمين صبري، وحمو بيكا، والنجم التونسي في النادي الأهلي علي معلول.