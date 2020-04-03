فيروز في محنة كورونا تتضرع بلا موسيقى.. صوتها وحده يكفي

المصدر: بيروت - رويترز

لم تترك السيدة فيروز محنة إلا وكان صوتها مخففاً لمعاناة الناس وأوجاعهم، ولكنها هذه المرة اختارت أن ترفع صلاتها عبر قراءة شفهية في الكتاب المقدس.

وفي إطلالة مصورة تلت الفنانة اللبنانية فيروز من الكتاب المقدس صلاتها. وبث المقطع اليوم الجمعة على قناة فيروز على يوتيوب.

وبدت فيروز في الفيديو المصور جالسة على أريكة في منزلها بأنطلياس شرق العاصمة بيروت، وتحيط بها صور أولادها وزوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني المرفوعة على طاولة قريبة، وتحمل في يديها كتاباً يتضمن مقاطع من مزامير داوود الواردة في انجيل العهد القديم.

وفيما لم يتضمن الفيديو أي إشارة موسيقية، فإن صوت فيروز كان رفيقاً للمواطنيين في لبنان وعدد من الدول العربية التي استخدمت أغنيتها «خليك بالبيت» كشعار للوقاية والتزام المنازل في زمن انتشار وباء كورونا.

ونشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم الفيديو على حسابها على «تويتر» قائلة «ليس لنا ملجأ سواك يا الله».

أما الصحافية اللبنانية كريستين حبيب فكتبت على «تويتر» متوجهة إلى فيروز قائلة «صوتها صلاة ودواء لأرواحنا المتعبة».