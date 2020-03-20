محمد رمضان ينضم لـ"تحدي الخير" ويتبرع بمليوني جنيه لمقاومة كورونا

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

انضم الفنان محمد رمضان إلى قائمة من المشاهير بادورا إلى "تحدي الخير" في مصر، لمقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الأسر المتضررة من الوباء.

ومن داخل كواليس تصوير مسلسله الجديد "البرنس" الذي سيعرض في رمضان المقبل، أعلن رمضان عن تبرعه بمبلغ مليوني جنيه، لصالح وزارة الصحة المصرية، داعياً بالشفاء لكل مريض، وأن يتقبل الله صالح الأعمال، وأن يحفظ مصر والأمة العربية والعالم كله، كما قال في الفيديو الذي نشره رمضان على حسابه بـ"إنستغرام".

وأشار بطل "نسر الصعيد" و"زلزال" إلى تحديه عدداً من الشخصيات، من بينها: رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ولاعب النادي الأهلي رمضان.