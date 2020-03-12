أنغام تعود إلى زوجها بقبلة على الرأس.. حقك عليا يا ست الستات

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، حول علاقته بالفنانة أنغام وبعد انتشار شائعات عن طلاقه من أنغام، عاد الآن ليعتذر لها!

ونشر إبراهيم صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، ظهر فيها يقبل رأس أنغام وكتب تعقيبا عليها معتذرا لها قائلا: "حقك عليا أنا يا ست الستات...تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب سيبك منهم".

وكان أحمد إبراهيم وجه تحية لزوجته الأولى في يوم المرأة العالمي، ما دفع البعض لترويج العديد من الشائعات التي تؤكد انفصاله عن زوجته الثانية الفنانة أنغام.

وبعدها رد إبراهيم على الانتقادات التي وجهت له ولأنغام ونشر صورته معها وكتب الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا.