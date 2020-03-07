نانسي عجرم.. إلى التمثيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت معلومات صحفية لمجلة "سيدتي" تؤكد مشاركة نانسي عجرم كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل "نساء من ذهب" الى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، إضافة إلى غنائها لشارة العمل.

ومن المعروف، أن نانسي فضلت مواصلة مسيرتها الفنية وعدم الدخول في تجارب سينمائية بسبب انشغالها بعائلتها ومشاريعها الغنائية، ولم تنف نانسي أو تؤكد الخبر حتى كتابة هذه السطور.

وكانت نانسي قد أعلنت في مقابلات صحافية سابقة لها عن تلقيها أحد العروض السينمائية من المطرب تامر حسني الذي شاركها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، لكنها رفضت أيضاً.

وحتى اليوم، اقتصرت مشاركة نانسي في التمثيل على أدائها في المسلسل الكرتوني "فتيات القوة" الذي يعد من أشهر الأعمال الكرتونية التي جذبت الأطفال خلال الفترات الماضية، رغم امتلاكها قدرات تمثيلية تظهر بوضوح في أعمالها المصورة.