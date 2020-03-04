اتهامات لحسن شاكوش بسرقة «عود البطل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان «عود البطل» للفنانين حسن شاكوش وعمر كمال، إذ قاربت نسبة مشاهدته خمسة ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة من إطلاقه على «يوتيوب»، اتهم مغني المهرجانات مصطفى عصام كلاً من شاكوش وكمال بسرقة لحن ومقاطع من أغنيته «خطفتيني» وتقديمها في «عود البطل»، مؤكداً نيته اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه.

وأوضح عصام، في تصريحات لمواقع مصرية، أنه اطلق أغنيته منذ 10 أيام عبر «يويتوب»، وأرسل أحد أصدقائه بإرسال الأغنية لعمر كمال على «فيس بوك» لتشجيعه؛ لكنه فوجئ بعدها بصدور «عود البطل» بنفس اللحن وبعض مقاطع من أغنيته، لافتاً إلى أن الشاعر والملحن نادر سعيد، سجل الأغنية في المصنفات الفنية بتاريخ 13\2\2020.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام شاكوش بالسرقة، بعد أن اتهمه مدين - ملحن أغنية «حاجة مستخبية» الفنان محمد حماقي - بسرقة لحن الأغنية وتقديم مهرجان «بنت الجيران» عليه، وبالفعل اعترف شاكوش وعمر كمال بالسرقة، وأبديا اعتذارهما على ذلك.