مادونا تتأخر على جمهورها.. ولا تعتذر

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اضطر نحو 2800 شخص أن ينتظروا حتى منتصف الليل، لتطل عليهم النجمة الأميركية مادونا في حفلها الأول في باريس، ضمن جولتها الفنية «مدام إكس».

وعزا فريق الإنتاج التأخير إلى مشكلات فنية غير متوقّعة ناتجة عن عدم توافق بعض ديكورات العرض مع خشبة مسرح «غران ريكس» الباريسي الشهير، حيث تختتم النجمة جولتها الفنية التي بدأت في الولايات المتحدة، وتنتهي بأوروبا.

وقدمت مادونا - خلال الحفل من دون تقديم أي اعتذار عن التأخير - أدواراً كثيرة في الوقت نفسه، فكانت راقصة وسجينة وأماً ومغنية وجاسوسة وعسكرية. ويعدّ هذا العرض الأكثر التزاماً وحميمية وربّما الأكثر طموحاً في مسيرتها، وستحيي المغنية 12 حفلاً لهذا العرض في قاعة «غران ريكس» في باريس حتى 11 مارس المقبل.

وتختتم مادونا بهذه العروض الـ12 جولة «مدام إكس» التي بدأت في نيويورك في سبتمبر الماضي، مروراً بشيكاغو وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ولشبونة (التي استوحت منها ألبومها الأخير) ولندن.

وحضر مصمّم الأزياء المعتزل جان بول غوتييه الحفل الأول في باريس، وجلس في الصفوف الأمامية، علماً أنه المصمّم المفضّل لدى مادونا، وخصّصها بالكثير من التصاميم خلال مسيرته المهنية.