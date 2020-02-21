ما حقيقة اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان؟

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

أثار فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التساؤل والجدل، إذ يظهر فيه الممثل باسم سمرة يدفع الفنان محمد رمضان المسرح أثناء غناء الأخير في أحد الأفراح الشعبية، حتى كاد رمضان أن يسقط من على المسرح، لينظر إلى سمرة ثم يبتعد، بينما واصل باسم السير دون أن يعتذر لزميله أو يلتفت له.

ونفى سمرة، في تصريحات لمواقع عدة، وجود أي خلاف بينه وبين رمضان، موضحاً أن الواقعة غير مقصودة: «كل ما في الأمر أننا حضرنا فرحاً، وتدافع الناس ليسلموا علينا في الوقت الذي كان رمضان يغني فيه، فحدث تدافع غير مقصود».

من جانبها، ذكرت تقارير صحافية أن الواقعة تعود إلى الساعات الأولى من فجر 13 ديسمبر الماضي، خلال حضور محمد رمضان وباسم سمرة عرساً شعبياً في منطقة المنيب بالجيزة (جنوب القاهرة)، والذي أقيم في مكان كبير حضره ما يقرب من 50 ألف شخص.