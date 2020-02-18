سرقة ومشكلات تبعد «خالد بن الوليد» عن السباق الرمضاني

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

مفاجأة غير سارة تعرّض لها الفنان المصري عمرو يوسف، بعد خروجه من السباق الرمضاني بشكل نهائي، إذ توقف مشروع مسلسل «سيف الله» الذي يتناول قصة الصحابي خالد بن الوليد.

ورغم رفض بطل المسلسل التصريح بملابسات الخروج وأسبابه، لكن مصادر قريبة من صنّاع الدراما التاريخية أكدت لـ«الإمارات اليوم» أن هناك مشكلات إنتاجية كبرى تعرّض لها العمل، إذ سرق من ميزانيته مبلغ كبير، ولم يعرف حتى الآن الفاعل.

كما تعرّض المسلسل لمشكلات كبيرة في صحراء الأردن أثناء التصوير، ما تسبب في توقف العمل أكثر من مرة، وتردد أنه بسبب عدم استخراج كل التصاريح والتصوير بأماكن غير مسموح بها.

وبعد كل هذه المشكلات تقرر بشكل نهائي تأجيل تصوير المسلسل للعام المقبل.

يشار إلى مسلسل «سيف الله» من إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز وبطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان ورانيا محمود ياسين ومحمد فراج وسوسن بدر وبيومي فؤاد.

وقصة المسلسل مأخوذة من كتاب الأديب الراحل عباس محمود العقاد «عبقرية خالد».

وأعاد العمل الجدل حول تجسيد الشخصيات الدينية في الأعمال الفنية إلى دائرة الضوء، إذ حاول بعض علماء الدين منع العمل، ومن بينهم إبراهيم الظافري، أحد علماء الأزهر، الذي قال إن الممثل الذي سيؤدي شخصية خالد بن الوليد لابد أن يكون على قدر من الهيبة التي تناسب سيرة الصحابي، وهذا غير متوافر في هذا الزمن، مضيفاً لن نجد في زماننا هذا شخصاً يستطيع أداء شخصية خالد بن الوليد.

من ضمن المخاوف التي حذر منها الظافري أيضاً أن المسلسل ستكون به أخطاء تاريخية كثيرة.