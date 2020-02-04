فنانون يودعون نادية لطفي بكل اللهجات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيل من عبارات الرثاء الصادقة، انطلق اليوم، بعد رحيل النجمة القديرة نادية لطفي التي غابت عن 83 عاماً، ليودّع فنانون من أجيال مختلفة صاحبة تاريخ طويل في السينما المصرية والعربية.

واتشحت حسابات ممثلين ومطربين من مصر وبلدان عربية عدة على مواقع التواصل بكلمات حزينة يعربون فيها عن حزنهم الشديد برحيل بطلة «النظارة السوداء» و«أبي فوق الشجرة» و«الخطايا».

ووصف الفنان نبيل الحلفاوي الفنانة نادية لطفي بأنها «تاريخ متفرد فنياً ووطنياً وإنسانياً. فنانة حقيقية ذات جمال متميز وحضور خاص.. شكلت علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية». وأضاف على حسابه على «تويتر» «رحمك الله بقدر عطائك الإنساني وبقدر ما كنت تتمتعين به من صدق ووضوح وصفاء نفس وطيبة قلب».

وبـ«قلب مكسور» وكلمات حزينة غرّدت الفنانة منة شلبي على حسابها بـ«تويتر»: «الوداع نادية لطفي الحلوة الجميلة العظيمة الرقيقة الشجاعة صاحبة المبادئ والتاريخ والدم الخفيف والشكل والروح الحلوة والصوت المميز جداً ألف رحمة ونور».

ولم يقتصر النعي وكلمات الرثاء على الفنانين المصريين، إذ كتبت النجمة نانسي عجرم: «خسرنا اليوم جميلة الشاشة المصرية والعربية، فنانة أعمالها رح تبقى بذكرياتنا الحلوة.. دايماً #نادية_لطفي وداعاً».

وبلهجتها اللبنانية كتبت الفنانة إليسا: «شو حزين رحيلك يا نجمة النجمات. نادية لطفي آخر العمالقة بالأعمال اللي كلنا حبيناها وحبينا من خلالها! بيروت ولبنان اللي إلن محل خاص بقلبك كتير زعلانين عا رحيلك. تكون نفسك بالسما».

أما النجمة التونسية هند صبري فنشرت صورة لها مع الراحلة، معلقة عليها: «نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره كان لي شرف لقائها العام الماضي وزيارتها أكثر من مرة بعدها.. رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والإنساني والوطني».

وكتبت المطربة لطيفة: «رحم الله الفنانة #نادية_لطفي».

وفيما اكتفت الفنانة المصرية رانيا يوسف بـ«وداعاً الفنانة نادية لطفي.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، طلب المطرب تامر حسني من جمهوره الدعاء للراحلة. أما الفنان الشاب آسر ياسين فقال: «وداعاً لأجمل وأرق نجمة #نادية_لطفي».