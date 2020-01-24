نادية لطفي تطلب السماح من ابنة ماجدة الصباحي.. لهذا السبب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدمت الفنانة المصرية نادية لطفي، في رسالة صوتية، اعتذارا لغادة نجلة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي لعدم حضورها عزاء والدتها، قائلة: "أرجو من غادة نافع أن تسامحني لعدم تواجدي في العزاء".

كما طمأنت الفنانة الكبيرة جمهورها على حالتها الصحية بعد الوعكة التي ألمت بها في الأيام الأخيرة الماضية، نتيجة لإصابتها بنزلة شعبية، وكانت سببا في دخولها المستشفى.

وأشارت إلى أن خبر وفاة ماجدة الصباحي كان وقعه صعبا عليها.

مؤكدة على ما تتمتع به الفنانة الراحلة من مكانة بارزة وما تركته من بصمات واضحة على مسيرة صناعة السينما العربية.