فستان مي عمر يشعل مواقع التواصل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشعل فستان زفاف ارتدته الفنانة المصرية الشابة مي عمر، ويقدر ثمنه بـ15 مليون دولار، وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج «التوك شو»، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأبدى أصحاب حسابات على «السوشال ميديا» استغرابهم من الفستان الذي صممه المصمم الشهير هاني البحيري، واصفين المبلغ المطلوب في الفستان بـ«المستفز».

من جانبه، دافع البحيري عن التصميم المطرز بالألماس، مشيراً إلى أنه نفذ خلال العرض الـ100 له، والذي ظهرت فيه مي عمر.

وأوضح خلال مداخلة له ببرنامج «كل يوم» على فضائية «أون» المصرية، أن الفستان مصنوع بمجوهرات بتقنية عالية، ومطرز بألماس مثبت بشكل يدوي منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن الفستان بعد أن خلعته الفنانة مي عمر عقب انتهاء العرض أزيلت المجوهرات وصار عادياً، ومجرد تصميم جميل.

وحول استفزاز الجمهور بهذه الأرقام والملايين، رأى البحيري أن الفستان لم يكن معروضاً من الأصل للبيع، وإنما لإبراز «الشياكة»، معتبراً أنه ينبغي النظر إلى الوجه الإيجابي، وهو تسليط الضوء على الموضة والصناعة المصرية، وهذا كان غرضه من التصميم، وليس بغرض إثارة كل هذه الضجة.