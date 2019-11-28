شيرين سيف النصر تعود للأضواء بصورة مثيرة للجدل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عادت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر، إلى الأضواء مجدداً، وعلقت على الصور المنسوبة لها والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤخراً، وقالت، إن الصور ليست خاصة بها، وإنها موجودة في لندن وستعود إلى القاهرة خلال أيام.

وقالت شيرين سيف النصر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "هذه صور شبيهتى وليست صوري"، وأبدت استياءها من تداول الصور بكثرة على أنها هي، متسائلة عن الغرض من تلك الضجة في الوقت الحالي.

وتابعت: "معرفش الناس بتجبيب الحاجات دي منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا".

وتصدرت شيرين سيف النصر، محرك البحث "غوغل" عقب انتشار الصور المنسوبة لها، ويشار إلى أن الفنانة اعتزلت في التسعينيات الماضية، ومن أشهر أعمالها الفنية "المال والبنون"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، و"غاضبون وغاضبات"، و"مذكرات شوشو"، و"اللص الذي أحبه".