حسن حسني بخير.. وفي كامل لياقته

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

نفى نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي صحة ما تردد، خلال الساعات الماضية، عن وفاة الفنان حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن الفنان الكبير «ببيته وفي كامل لياقته».

وأشار زكي الى أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الشائعات التي تكررت بحق حسن حسني والتي نشرها أحد الصحافيين، لافتاً إلى أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأضاف أن حسني تعرّض منذ أشهر لأزمة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، لكنه تعافى تماماً، ويصور أحد الأعمال الفنية حالياً لشهر رمضان.

ولفت نقيب الممثلين إلى أن «الزعيم» عادل إمام أيضاً تعرض لمثل هذه النوعية من الأخبار الكاذبة، وطالبه بوقفة قانونية مع مروجي هذه الشائعات التي تزعج أسرة الفنان، وتثير البلبلة والخوف بين جمهوره الكبير في كل الوطن العربي.