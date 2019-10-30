ماجد الكدواني خائف من "بابا العرب"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أثار الفنان ماجد الكدواني التكهنات حول تجسيده شخصية البابا شنودة في مسلسل "بابا العرب" الذي تم الاعلان عنه اخيرا، حيث ظهر الكدواني في فيديو نشره أخيرا نجله يوسف، وحذر فيه جمهوره من حسابات وهمية تنتحل اسمه وشخصيته، داعياً الجميع لمقاطعة هذه الحسابات، ومؤكداً أنه لا يمتلك ايه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو طرح تساؤلات حول قبول الفنان المصري المشاركة في العمل، خاصة مع ما تردد من مقربين له عن ميله للاعتذار عن تجسيد الشخصية بسبب خوفه الشديد من تحمل هذه المسؤولية. وهو ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين احتفوا باختيار الكدواني لتجسيد الشخصية التاريخية فور الاعلان عن ترشيحه للدور، وظهرت حسابات تروج لترحيب الكدواني بهذا الاختيار، بل وانتشرت صور له وهو في ثياب البابا شنودة تم تنفيذها باستخدام "الفوتوشوب".

موقف الكدواني جاء ليضيف موجة جديدة من موجات الجدل التي صاحبت مسلسل "بابا العرب" منذ الإعلان عنه. ومن المقرر أن يتناول العمل قصة حياة الراحل البابا شنودة الثالث، ويتولى تنفيذه دير الأنبا بيشوي، ويعتبر العمل الدرامي الأهم والأضخم في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، خاصة وأنه سيتم عرضه للجمهور عبر فضائيات وقنوات تلفزيونية عامة، وليس للأوساط المسيحية فقط مثل أعمال سابقة تم تقديمها.