حمو بيكا لا يصلح للغناء.. هاني شاكر يرد: أنا حزين من هذه الهمجية

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

ردّ نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، حول الأزمة التي أثارها مطرب المهرجانات، حمو بيكا، بعد هجوم على النقابة واتهام أعضائها بتلقي رشاوى.

وقال شاكر لببرنامج «على مسؤوليتي»: «أطمئن الجميع، لدينا قضاء وقانون يحاسب كل متطاول ومتجاوز، ما فعله بيكا يسىء للفن المصري، إذا كان لديه أدلة فليقدمها للجهات المختصة، أنا حزين من هذا المستوى، والهمجية التي تحدث بها بيكا»، وأكد شاكر أن «حمو بيكا لا يصلح للغناء.. ولو عمل حفلات هيتقبض عليه».

ونشرت بعض مواقع الصحف المصرية صورة لتقييم حمو بيكا، التي أقرت فيه بأنه لايصلح للغناء.