محمد رمضان يقود طائرة مدنية.. وعقوبات ضد الطيار ومساعده

المصدر: القاهرة - متابعات

أصدرت سلطة الطيران المدني المصري تعليمات بإيقاف طيار ومساعده، وإحالتهما للتحقيق العاجل، بعد تداول فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان، يقود طائرة ركاب مدنية.



وقالت سلطة الطيران المدني المصري، اليوم الإثنين: «بعد الاطلاع على الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه المدعو محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية، قامت السلطة على الفور بالتحقيق للتأكد من صحة المقطع، والذي تبين أنه صحيح وتم بالفعل، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، ولن يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران».



وأضافت سلطة الطيران المدني المصري، بحسب صحيفة «الأخبار» المصرية، أنها أصدرت تعليمات بإيقاف كلٍّ من قائد الرحلة، والطيار المساعد، عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل، لارتكابهما فعلاً ممنوعاً منعاً باتاً، طبقاً لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران.



يشار إلى أن الفنان محمد رمضان نشر الفيديو، أمس الأحد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر فيه وهو يجلس بجوار قائد الطائرة في مكان مساعد الطيار.