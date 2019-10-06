ياسمين صبري تصدم جمهورها بقرارين.. وأحلام تدخل على الخط

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

في قرارين شكلا صدمة لجمهورها، قالت النجمة ياسمين صبري إنها تفكر في ترك مصر قريباً، والاستقرار بدولة أوروبية في الأرجح ستكون بريطانيا، مؤكدة أنها ستترك التمثيل في الوقت المناسب، لأنها تفضل الحياة العائلية وإنجاب الأطفال عن النجومية.

تصريحات ياسمين جاءت عبر صفحتها على «انستغرام»، إذ قررت أن تفتح باب الحديث مع الجمهور عبر «ستوري» لتتلقى أسئلة وترد عليها بنفسها مباشرة.

وتركزت الأسئلة عن الحياة العائلية والعاطفية، ورفضت ياسمين التصريح بأنها تعيش قصة حب، لكنها اعترفت بأنها يوماً ما ستترك كل شيء من أجل العائلة والإنجاب، لأنها لا تجد نفسها بعد سنوات إلا في حضن أسرة وأطفال فقط، فحياة الفن متعبة، وهي غير متكيفة معها، حسب قولها.

وأشارت الفنانة المصرية إلى حبها للسفر والترحال، لذلك لا تعيش معظم أوقات السنة في مصر، لافتة إلى أنها سترحل من مصر ربما قريباً لدولة أوروبية.

وفاجأت النجمة أحلام، ياسمين صبري بأنها دخلت ضمن المتابعين لها، وسألتها مباشرة عن شعورها بنفسها وهل هي فخوره بما تقدمه؟ فردت ياسمين بأنها تشعر بأن الطريق مازال طويلاً، وشكرت أحلام على سؤالها وقالت «انت إنسانة مميزة».

وفي تصريحات لـ«الإمارات اليوم» قالت ياسمين صبري، إنها لا تملك أي صداقات في الوسط الفني، بل تنتهي من تصوير العمل، ثم تذهب لعائلتها بعيداً عن الوسط، حتى إن إقامتها ليست بالقاهرة، بل مازالت تعيش في الاسكندرية مع أسرتها حتى بعد انفصالها عن زوجها منذ فترة.