بالفيديو.. سلطان النيادي: نتشاوف على خير

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات "انستغرام"، وجه الممثل والمنتج الإماراتي سلطان النيادي رسالة شكر خاصة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي "على اهتمامه الشخصي بصحته"، كما توجه النيادي بالتحية والشكر والعرفان إلى نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية على ما أبدته من اهتمام بحالته الصحية.

في المقابل، طمأن الفنان جمهوره ومتابعيه داخل وخارج الإمارات على صحته مؤكداً استقرار حالته واعتزامه السفر للعلاج في الخارج، في الوقت الذي بدت على الفنان آثار الحماسة والطمأنينة بتحسن حالته وتجاوزه أزمته المؤخرة، التي نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات بأبوظبي لتلقي العلاج.

فيما توجه النيادي برسالة امتنان عبر فيها عن أصدق تحياته لجمهوره ولكل أصدقائه الذين آزروه في أزمته الأخيرة ملتمسا منهم الدعاء له بالشفاء بالقول: "متابعي الأعزاء، جمهوري الكريم، أطمنكم علي أنا بخير وعافية، مسافر في رحلة علاج إن شاء الله نرجع سالمين غانمين ونتشاوف وياكم".

وأضاف " أشكر جميع الذين اتصلوا بي سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو بالحضور، شكرا لكم جميعا ودعواتكم."

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت في وقت سابق بأخبار تعرض النيادي لأزمة صحية مباغتة، وبدعوات جمهوره ومتابعيه وعدد من زملاء الفن ورفاق الدرب داخل وخارج الإمارات، إلى جانب شخصيات بارزة في مختلف ميادين الثقافة والفن في الدولة، بالشفاء العاجل وبموفور الصحة والعافية للفنان، مؤكدين على مكانة النيادي المرموقة في الوسط الفني المحلي والخليجي، وسعيه الدائم من أجل دعم مكانة الفنان الإماراتي على الساحة المحلية والإقليمية والارتقاء بالفن والثقافة على الصعيد المحلي والخليجي والعربي.