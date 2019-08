بالفيديو.. سلطان النيادي: نتشاوف على خير

السلام عليكم متابعيني الكرام أغادر اليوم في رحلة علاج لأمريكا أتقدم من خلالكم بالشكر و الإمتنان لسيدي صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،لإهتمامه الشخصي بوضعي الصحي،و أشكر كل من واصلني عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال الزيارة أو الاتصال و الشكر موصول لمعالي الوزيرة د.نورة الكعبي على ما أبدته من إهتمام و متابعة جعلها الله في ميزان حسناتكم جميعاً دعواتكم و أستودعتكم الله #سلطان_النيادي #عبدالله_بن_زايد #نورةالكعبي #شركة_ظبيان #العين #أبوظبي #الامارات #دبي #عجمان #الشارقة #رأس_الخيمة #الفجيرة #أم_القيوين #السعودية

A post shared by سلطان النيادي (@sultanmohds) on Aug 24, 2019 at 9:39pm PDT