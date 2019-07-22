طلاق "سري" بين هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد زواج دام 9 أشهر

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بدون مقدمات وبعد زواج دام 9 اشهر أعلنت الفنانة هنا شيحة طلاقها من الفنان الشاب احمد فلوكس.

وترددت انباء ان الزواج لم يستمر سوى ستة أشهر فقط ووقع الطلاق منذ ثلاثة أشهر وفي سرية تامة ولم يرغب أي من الزوجين اعلان الخبر للناس لانهما كانا يصوران وقتها مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع الفنانة دنيا سمير غانم واحمد رزق وشيماء سيف وعمرو وهبة، وشارك الزوجان السابقان في بطولة الحدوتة الثانية والتي قاما فيها بدور ناشطين على السوشيال ميديا يعيشان قصة حب ويشوقان الجمهور حتى يكثر عدد المتابعين لهما.

ورفضت هنا شيحة الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الطلاق وقالت في عبارة مقتضبة "كل شيء نصيب"

وأكد مقربون من هنا وفلوكس أنهما اتفقا على عدم الإعلان عن الطلاق منذ ثلاثة أشهر بسبب رغبتهما في انهاء الزواج بكل احترام وهدوء وعدم اثارة أي مشاكل مع التشديد على عدم إقحام الصحافة ووسائل الإعلام في حياتهما الشخصية سواء اثناء الزواج او بعده وهذا كان شرط هنا الأساسي منذ البداية حتى لا تتفاقم أي أزمة بينهما لان في النهاية هناك صداقة وزمالة واحترام يجمعهما رغم عدم الاتفاق في الحياة الزوجية والرغبة المشتركة في الانفصال وعدم استكمال الزواج.

خبر طلاق هنا وفلوكس لم يكن اول خبر يطلق بهذا الصدد لكنها المرة الأولى الذي تؤكده هنا، وقد انطلقت مثل هذه الاخبار منذ فترة لكن سعى الثنائي لنفيها بكل قوة مؤكدين ان حياتهما الشخصية والزوجية في أفضل حال

علاقة أحمد فلوكس وهنا بدأت منذ فترة طويلة وتوطدت في بداية الصيف الماضي بعد تصويرهما مسلسل بعنوان "نصيبي وقسمتك" وهو عبارة عن قصص منفصلة تدور كل منها في خمس حلقات منفصلة ولعب احمد وهنا فيه دور البطولة في احدي خماسياته ، وبعدها نشأت قصة الحب واستمرت حتى تم عقد القران في شهر أكتوبر 2018 وابتعد الزوجان عن الاعلام وقتها وقاما بعقد القران في منزل العروس وبحضور اسرتها واسرته فقط بدون وجود أي صحفي او اعلامي رغبة في الحفاظ على خصوصية العلاقة حسب قولهما.

ولم تذكر أي أسباب للطلاق رغم تردد شائعات ان هناك عدم وفاق بين الزوجين خاصة ان هنا كانت دائمة الحديث على صفحاتها الرسمية بالسوشيال ميديا عن الصدمات والخيانة وما الى ذلك من أزمات نفسية يبدو أنها واجهتها لكنها كانت تنفي في معظم الوقت ان ذلك له علاقة بزوجها واستقرار حياتها الاسرية.

ويذكر ان هنا كانت متزوجة من قبل ولديها ولدان هما ادم ومالك .. وكذلك فلوكس فله ولد من زيجة سابقة.