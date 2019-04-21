محمد رمضان وفان دام بالجلباب الصعيدي.. في رمضان

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

أعلن النجم المصري محمد رمضان، أمس، عن مشاركة النجم العالمي جان كلود فان دام له في بطولة إعلان تلفزيوني، لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية.

ونشر رمضان على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعه بفان دام، والمفارقة أن النجم العالمي كان يرتدي الجلباب الصعيدي المصري، ويضع شارباً وعمامة.

وأعرب رمضان عن سعادته بهذه الفرصة الفريدة من نوعها، مؤكداً أن فان دام نجمه المفضل، وكان يتمنى أن يشاركه أي عمل فني، لكنه لم يحلم يوماً بأن تتحقق هذه الأمنية، حتى فاجأته شركة الاتصالات، التي يقدم لها إعلاناتها الحصرية، بأن فان دام سيشاركه في بطولة الحملة الدعائية الجديدة، التي ستطرح في شهر رمضان.