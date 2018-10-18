سعد المجرد حاول الانتحار..ومحاميه يطلب نقله من السجن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم جان مارك فديدا محامي الفنان المغربي سعد لمجرد بطلب عاجل إلى المدعي العام الفرنسي، لإيداع لمجرد بمصحة نفسية، بدلاً من اعتقاله فى السجن، بعد ان حاول الفنان الإنتحار داخل سجنه في فرنسا، وأكد المحامي أنه يملك تقارير طبية رسمية تفيد بمعاناة سعد من مرض الإكتئاب الحاد، ويحتاج لعلاج سريع ومتابعة تحت إشراف نفسي طبي بحسب مواقع إخبارية فرنسية، وصحيفة الخبر الجزائرية التي نقلت عن مصادر مقربة أن حالة لمجرد النفسية تزداد سوءاً، وقد حاول الإنتحار فى باريس خلال اعتقاله للمرة الأولى في التهمة الأخيرة الموّجهة إليه بقضية الإغتصاب.

وأكد أحد أصدقاء لمجرد أنه تراوده فكرة الإنتحار بعد توالي تهم الإغتصاب عليه، فيما لا يزال يحمل آثار محاولة الإنتحار في معصم يده اليسرى.