بعد قرار "تويتر".. نجوم يخسرون الملايين من متابعينهم الوهميين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد قيام إدارة "تويتر" بإلغاء كل الحسابات " المقفلة" و المزيفة تعرض عدد كبير من النجوم العرب الى فضيحة حقيقية تتعلق بقيام الكثير منهم بشراء متابعين ليضاعفوا أعداد متابعيهم. وبحسب موقع "مشاهيري"، كان عدد المتابعين هائلًا وانخفض فجأة مما يطرح تساؤلات إذا ما قام هؤلاء النجوم بشراء متابعيهم.

فمثلا سعد المجرد وصل عدد متابعيه إلى مليون شخص فقط بعد أن كان 4 ملايين، في حين أن تامر حسني انخفض عدد متابعيه إلى النصف من 4 ملايين إلى 2 مليون.واللافت أن حسين الديك انخفض عدد متابعيه الى حوالي ألف متابع وهذا أمر مثير للاستغراب.

أما نانسي عجرم فخسرت 200 ألف متابع، فيما تقلص عدد متابعي اليسا حوالي الـ100 ألف شخص وأحلام حوالي 200 ألف شخص، الا ان عدد متابعيهم ما زال ملحوظًا.

أما النجمة نوال الزغبي فخسرت من حسابها 30 ألف متابع فقط، في حين أن هيفاء وهبي ونجوى كرم حافظتا على عدد المتابعين نفسه ولم تخسرا كثيرا.