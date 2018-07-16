إعلامي لبناني يتهم تامر حسني بالخيانة..والأدلة قريبا

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نشر المذيع اللبناني إيلي باسيل مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "سناب شات"، يتهم من خلاله الفنان تامر حسني بأنه يخون زوجته بسمة ومنذ سنوات عدة، وأضاف في الفيدو الذي تناقلته منصات ومواقع اعلامية عدة ان بسمة تعلم وتتغاضى عن خيانة زوجها بسبب حبها للشهرة ولأنها تعمل على الماركة الخاصة بها.

وكانت بسمة بوسيل قد نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على إنستغرام جملة كتبت فيها: "إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت". وعادت بسمة بعد ذلك لتؤكد أن كل ما يقال غير صحيح وان زوجها لا يخونها.

لكن بعد أن نفت بسمة هذه الشائعات قرر المذيع اللبناني إيلي باسيل أن يكشف الحقيقة بحسب رأيه، وأكد أن تامر يخونها، وفي الفترة الأخيرة أعجب بفتاة وعلاقتهما جدية، وأن بسمة لا يحق لها أن تلوم الرأي العام لأنه علق على ما كتبته وأنها هي التي قررت أن تبقى بهذا الزواج. وأكد باسيل أنه سيصرح بكل المعلومات التي يعرفها قريبا.