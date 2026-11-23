نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «مع الأسرة.. شتاؤنا آمن»، وذلك في مجلس سالم بن لوتيه العامري في مدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة وأفراد المجتمع وأعضاء مبادرة «كلنا شرطة»، تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026، وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي وترسيخ مفاهيم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على سلامة المجتمع.

وأكد النائب لشؤون الجريمة بمركز شرطة زاخر، العقيد حمدان راشد النعيمي، أهمية الجلسات الحوارية في تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات الآمنة خلال فصل الشتاء، خصوصاً في المناطق البرية، مشدداً على ضرورة التعاون مع الشرطة والالتزام بالسلوكيات الإيجابية، والابتعاد عن الممارسات السلبية، ومنها إحداث الضجيج والإزعاج، وقيادة الدراجات النارية بتهور أو من دون استخدام معدات الحماية الشخصية، لما تشكله من مخاطر على سلامة مستخدمي الطرق.

وتناول أهمية المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، والاستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة في حماية الممتلكات وعدم إهمالها، مؤكداً أن المحافظة على المرافق والممتلكات مسؤولية مشتركة تعكس وعي أفراد المجتمع وحرصهم على صون المكتسبات الوطنية.

واستعرض العقيد سعيد علي الحساني من إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين، أبرز السلوكيات المرورية الخطأ والمخاطر المترتبة عليها، مشيراً إلى أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتجنب السرعة الزائدة والانشغال عن الطريق والانحراف المفاجئ، والحرص على ربط حزام الأمان وترك مسافة أمان كافية، والتوقف عند ممرات المشاة، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور من خلال الحوار وتبادل الآراء والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة، مؤكدين أهمية هذه الجلسات في تعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع، ونشر الوعي بالقضايا الأمنية والمرورية، وترسيخ دور الأسرة في غرس السلوكيات الإيجابية، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز أمن المجتمع وسلامته.