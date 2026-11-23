شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، بهدف التعريف بمشروعاتها وبرامجها وجهودها في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، من خلال عرض مجموعة من المنتجات التي أبدعتها فتيات المؤسسة، في تجسيد لمخرجات برامجها المهنية والإنتاجية.

وأكدت مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، منى بن هدة السويدي، أن المشاركة أتاحت فرصة لتعريف الزوار بتجربة المؤسسة في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، موضحة أن المؤسسة تقدم خدماتها لأكثر من 2700 ابن فاقد للأب، وما يزيد على 1200 أسرة، وفق نهج مؤسسي يركز على استثمار الطاقات وإتاحة الفرص لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً ومشاركة فاعلة في المجتمع.