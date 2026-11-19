تنفّذ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عبر برنامج «أجيال»، 28 محاضرة وطنية بعنوان «وطن يسكن القلب» في مدارس دبي، خلال النصف الثاني من نوفمبر 2026، تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد، لتعزيز الانتماء الوطني والهوية الإماراتية لدى الطلبة.

ويقدم المحاضرات نخبة من وعاظ الدائرة لطلبة مراحل دراسية متعددة، في لقاءات تربط القيم الإسلامية الأصيلة بالهوية الإماراتية، وتعزز الوعي بأن حب الوطن يتجسد في العلم والعمل والأخلاق والإخلاص والمسؤولية تجاه المجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالمناسبات الوطنية.

وتأتي المحاضرات امتداداً للنهج التوعوي لبرنامج «أجيال» الذي تنفذه الدائرة، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم، ويركز على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والانتماء والمسؤولية المجتمعية، من خلال محتوى تفاعلي يراعي احتياجات الطلبة وخصائصهم العمرية، ويربط الرسائل التربوية بواقعهم اليومي وتحدياتهم المعاصرة.

وتستهدف السلسلة غرس معاني الاتحاد والوحدة والطموح والمسؤولية في نفوس الطلبة، وترسيخ ارتباطهم باللغة العربية والهوية الإماراتية الأصيلة وقيم المجتمع، بما يُحوّل الانتماء إلى معرفة وممارسة.

وأكد مسؤول برنامج «أجيال»، يحيى عبدالعزيز قاسم، أن ربط البرنامج بالمناسبات الوطنية يجسد رؤية الدائرة في تحويل القيم إلى أثر حي في نفوس الطلبة، قائلاً: «نريد لأبنائنا أن يدركوا أن الوطن ليس مكاناً ننتمي إليه فحسب، بل أمانة نحملها وقيم نترجمها في أخلاقنا وعلمنا وعطائنا».

وأضاف أن المحاضرات تُقرّب معنى الاتحاد إلى وجدان الطلبة، وتربط هويتهم الوطنية بقيمهم الإسلامية، ليكبروا أكثر وعياً بجذورهم واعتزازاً بوطنهم واستعداداً للإسهام في مستقبله، مشيراً إلى أن المدرسة والأسرة والمؤسسات المجتمعية شركاء في بناء جيل يتمسك بهويته، ويتعامل مع متغيرات عصره بوعي ومسؤولية.