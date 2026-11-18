أطلقت مدينة برجيل الطبية، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، عيادة متخصصة لإدارة الوزن، لتقديم برامج علاجية مخصصة لمن يعانون السمنة وزيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي، تحت إشراف فريق طبي متعدد التخصصات.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل، والمدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتور راشد السويدي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، وعضو مجلس إدارة برجيل القابضة عمران الخوري.

وتبدأ آلية العلاج في العيادة بتقييم طبي شامل، يتضمن فحوص التمثيل الغذائي والهرمونات وصحة القلب والأوعية الدموية، لتحديد المخاطر الصحية الفردية، يعقبه وضع خطط رعاية فردية وبرامج غير جراحية تشمل الاستشارات الغذائية وإرشادات نمط الحياة، وبرامج النشاط البدني والدعم السلوكي، وتوفير أدوية إدارة الوزن والعلاجات الحديثة لتنظيم الشهية، وتحسين التمثيل الغذائي وفق التقييم الطبي ودواعي الاستخدام المعتمدة، إضافة إلى النظر في خيارات المنظار أو التدخل الجراحي للحالات المناسبة بعد تقييم الأطباء المتخصصين.

وتتعامل العيادة مع العوامل الطبية والأيضية والسلوكية لزيادة الوزن والحالات المرتبطة بها، كمتلازمة التمثيل الغذائي، ومقاومة الإنسولين، ومرض الكبد الدهني، ومتلازمة تكيس المبايض، وانقطاع النفس أثناء النوم، لتحقيق نتائج مستدامة والحد من مخاطر الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل إن مبادرات أبوظبي في الرعاية الوقائية وإدارة الوزن تدعم جهود الحد من السمنة وتحسين صحة المجتمع، لافتاً إلى دور التطورات الطبية والعلاجات المبتكرة في توفير خيارات أكثر فاعلية واستدامة للحد من مخاطر الأمراض المزمنة، بينما أوضح الدكتور راشد السويدي، أن العيادة توسع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية المتكاملة والمتخصصة، بما فيها البرنامج الشخصي لإدارة الوزن، مشيراً إلى أهمية التركيز على النتائج الصحية وجودة الحياة على المدى الطويل، وتعزيز الوقاية والتدخل المبكر بالتعاون مع الشركاء.

وأكد عارف حمد العواني أهمية النشاط البدني باعتباره مكوناً أساسياً لنمط الحياة الصحي، ودوره في الوقاية من السمنة والأمراض المزمنة، وحرص المجلس على تعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والصحي، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني بانتظام، ونشر الوعي بأنماط الحياة الصحية.