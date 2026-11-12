«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تساعد 12 ألف أسرة بـ 207 ملايين درهم خلال 2025  

كشف رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن إجمالي مصروفات الزكاة والمساعدات التي قدمتها الهيئة، خلال عام 2025، بلغ نحو 207 ملايين درهم، استفاد منها نحو 12 ألف أسرة، شكّلت الأسر المواطنة 64% من إجماليها.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للأسرة والمجتمع بجامعة عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بعنوان «الحماية الاجتماعية للأسرة من التشريع إلى الممارسة»، تزامناً مع عام الأسرة.

وأكد الدرعي أهمية تكامل المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتعزيز استقرار الأسرة وصون هويتها الوطنية، وتحويل التشريعات إلى أثر ملموس يعالج التحديات الاجتماعية، مشيراً إلى دور المؤسسات الدينية والتوعوية في حماية الأسرة من التفكك والمخدرات والتطرف، وتعزيز الوعي بالعلاقات الزوجية والتربية الأسرية.

وأوضح أن الهيئة تنفّذ دراسات مجتمعية لتوفير مقومات العيش الكريم، وتُفعّل مسارات العطاء عبر الزكاة والمبادرات الوقفية الداعمة للأسرة والمجتمع، مع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التحليل والابتكار وتطوير الخدمات.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الأسرة والطفل بوزارة الأسرة، عبدالله النعيمي، أهمية بناء أسرة إماراتية تجمع بين أصالة الهوية والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وأشار مدير جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير، إلى ضرورة الانتقال بالحماية الاجتماعية من التشريعات إلى الممارسات، خصوصاً لمواجهة التحديات التكنولوجية وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

وأوضحت رئيسة المؤتمر، الدكتورة سمية عبداللطيف، أنه يستمر يومين بمشاركة أكثر من 100 باحث وخبير وصانع قرار من سبع دول، ويتضمن 50 ورقة بحثية ضمن 11 جلسة علمية، وجلستين حواريتين، وأربع ورش تطبيقية، و20 ملصقاً علمياً للطلبة.

وأكد مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، الدكتور أحمد تهلك، أن دعم الأسرة مسؤولية مجتمعية مشتركة، مستعرضاً مبادرات المؤسسة في التعليم والعلاج والسكن والاحتياجات الأساسية، وتوظيف التقنيات الحديثة لتسريع دراسة الحالات واستشراف احتياجاتها.