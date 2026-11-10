«زايد لأصحاب الهمم» تُطلق التشغيل الرسمي لـ «نقرأ» في العين

أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم، التشغيل الرسمي لمختبر «نقرأ»، في مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للهيئة، بدعم من شركة طاقة لشبكات النقل، بالتعاون مع شركة «كي تو إنابل - Key2Enable» المتخصصة في التكنولوجيا المساعدة، بهدف تعزيز فرص التعلم المبكر والتعليم الدامج، وتنمية مهارات الطلبة من أصحاب الهمم، وتمكينهم من التواصل والتعلم باستقلالية وثقة أكبر.

ويهدف مختبر «نقرأ» إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية وشاملة تراعي احتياجات الطلبة وقدراتهم، وتدعم تنمية مهاراتهم الأساسية ونموهم الاجتماعي والعاطفي، من خلال توظيف التقنيات المساعدة والحلول التعليمية المبتكرة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، ويوسع فرص مشاركتهم في العملية التعليمية والمجتمع.

وتؤكد المبادرة أهمية توظيف التقنيات المساعدة وتطوير البيئات التعليمية الدامجة في تمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير فرص تعليمية تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم قدراتهم على التعلم والتطور.

كما تعكس أهمية الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات المتخصصة في تطوير الخدمات، وتوسيع الاستفادة من الحلول المبتكرة، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ويدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وفي إطار التوسع المستقبلي للمبادرة، تتضمن الخطط إنشاء مختبرين إضافيين، بما يتيح لعدد أكبر من الطلبة الاستفادة من التقنيات المساعدة والبيئات التعليمية الدامجة، ويوسع نطاق أثر الشراكة في دعم التعلم المبكر وتنمية المهارات.