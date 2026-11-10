«ارتواء».. مجالس إفتاء حضورية مخصصة للسيدات

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «مجالس ارتواء»، وهي مجالس إفتاء حضورية مخصصة للسيدات، وتُعقد المجالس بواقع لقاء أسبوعي في كل من مركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي.

وتوفر المجالس، التي تقدمها الدكتورة زهرة محمد الجابري، مساحة آمنة تراعي خصوصية المشاركات، وتتيح لهن طرح استفساراتهن الشرعية مباشرة، وتوضيح ما يتصل بالسؤال من تفاصيل، كما يتيح اللقاء الحضوري للمشاركات طلب مزيد من الإيضاح عند الحاجة، بما يساعدهن على فهم الحكم الشرعي في المسائل المرتبطة بالعبادات وشؤون الأسرة والحياة اليومية.

وتأتي «مجالس ارتواء» ضمن جهود الدائرة لتكون «أقرب إلى المجتمع»، من خلال إتاحة خدمة الإفتاء الحضوري في المراكز الثقافية الإسلامية، حيث تتكامل المجالس مع قنوات الإفتاء المعتمدة لدى الدائرة، بإضافة خيار يلبي احتياجات السيدات الراغبات في الاستفتاء وجهاً لوجه، وييسر وصولهن إلى الفتوى الموثوقة.

• «المجالس» تراعي خصوصية المشارِكات، وتتيح لهن طرح استفساراتهن الشرعية مباشرة.