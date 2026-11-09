تخصيص مزاد أحد الخيول لدعم «وقف جيران النبي» في الشارقة

شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في معرض مزاد الشارقة للخيول العربية بنادي الشارقة للخيل والفروسية، بجناح مخصص للتعريف بمشروع «وقف جيران النبي»، وإبراز دوره في توفير موارد مستدامة تدعم تمكين الأيتام المنتسبين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للإسهام في المشروع وتعزيز أثره الإنساني.

وشهد المزاد مبادرة من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، تمثّلت في تخصيص قيمة مزاد أحد الخيول لمصلحة دعم مشروع «وقف جيران النبي»، في لفتة تُجسّد قِيَم العطاء والتكافل المجتمعي، وتساند جهود المؤسسة في استدامة خدماتها المقدمة لمنتسبيها. وقدمت المؤسسة عبر جناحها نبذة عن المشروع ورسالته الإنسانية وسبل الإسهام فيه، مؤكدة أهمية الوقف في إيجاد مصدر دعم متجدد يسهم في تلبية احتياجات الأبناء وأسرهم، ومساندة تطلعاتهم المستقبلية.

وأعربت مدير عام المؤسسة، منى بن هده السويدي، في بيان صحافي، أمس، عن تقديرها لهذه المبادرة، مؤكدة أن مبادرة دعم «وقف جيران النبي»، تعكس الحرص على مساندة أبنائنا وأسرهم، والإسهام في تعزيز فرص تمكينهم، ودعم استقرار أسرهم، كما تُمثّل هذه المبادرات دعماً لمسيرة المؤسسة، وتُعزّز قدرتها على مواصلة خدماتها وتحقيق أثر ممتد في حياة المنتسبين، وأضافت: «تأتي مشاركتنا في معرض مزاد الشارقة للخيول العربية انطلاقاً من حرصنا على توسيع نطاق التعريف برسالة الوقف، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وفتح آفاق جديدة للإسهام في تمكين منتسبينا، ونؤمن بأن تضافر جهود الأفراد والمؤسسات يسهم في ترسيخ ثقافة الوقف، وتحويل العطاء إلى موارد مستدامة تدعم استقرار الأسر، وتمنح الأبناء فرصاً أوسع للنمو وتحقيق طموحاتهم».

وتواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حضورها في المعارض والفعاليات المجتمعية للتعريف بمشروع «وقف جيران النبي»، ودعوة أفراد المجتمع ومؤسساته إلى الإسهام فيه، بما يُعزّز استدامة الرعاية والتمكين، ويجعل من كل مساهمة عطاءً متجدداً يمتد أثره في حياة الأيتام وأسرهم.