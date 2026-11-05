«عدالة الخدمات الاجتماعية» يستهدف تعزيز جودة حياة كبار المواطنين

تنظم هيئة تنمية المجتمع في دبي، يوم 12 نوفمبر الجاري، النسخة الأولى من منتدى «عدالة الخدمات الاجتماعية»، تحت شعار «كبار السن: روّاد القيم وشركاء في التنمية»، وذلك في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص دبي على تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تطوير منظومتها الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمقيمين وتجاربهم في إثراء الخدمات والمبادرات المجتمعية، بما يُعزّز التلاحم بين الأجيال، ويدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» نحو مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة وازدهاراً.

ويركز المنتدى في دورته الأولى على سبل تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن من المواطنين والمقيمين، وتعزيز استقلاليتهم وجودة حياتهم، إلى جانب توسيع مشاركتهم في تصميم الخدمات والمبادرات التي تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات علمية وحوارات متخصصة تتناول المشاركة المجتمعية لكبار السن، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، واستعراض نماذج وممارسات دولية تدعم استقلاليتهم، وتُعزّز جودة حياتهم، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا واليابان.

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن تطوير الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين يعكس توجه دبي نحو منظومة اجتماعية متكاملة تضع الإنسان في صميم التنمية، مشيرة إلى أهمية الانتقال من تقديم الدعم إلى التمكين، وإشراك كبار المواطنين في تصميم الخدمات وتطويرها، بما يُعزّز جودة حياتهم ورفاههم ودورهم في المجتمع.

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان «دبي لكبارها: خدمات حكومية متكاملة تعزز العدالة وجودة الحياة»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في دبي، لمناقشة سبل تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة لكبار السن، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات، لتبسيط الإجراءات، وتيسير الوصول إلى الخدمات.