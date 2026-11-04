«حين يكون للهموم دواء».. محاضرة لتعزيز الوعي الإيماني وجودة الحياة

تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرة توعوية تحت عنوان «حين يكون للهموم دواء»، عبر منصة مايكروسوفت تيمز، ضمن برنامج «نبراس للسيدات»، وتندرج المحاضرة ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ الوعي الإيماني لدى المرأة وتمكينها معرفياً.

من هموم الحياة وضغوطها، تنطلق المحاضرة، التي تقدمها وضحة جمعان، لتفتح أمام المُشاركات نافذة للوعي والأمل، بطرح إيماني قريب من النفس، وتُسلّط الضوء على سبل التعامل مع تلك الهموم بمنظور يُعزّز الطمأنينة وحسن الظن بالله، ويستنهض معاني الأمل والإيجابية والقدرة على تجاوز التحديات.

وتتناول المحاضرة ثلاثة محاور رئيسة، تبدأ بـ«لماذا يبقى القلب مثقلاً؟»، ثم تنتقل إلى «كلمات قليلة.. وأثر عظيم!» لإبراز أثر الكلمة الطيبة والداعمة في النفوس، وتُختتم بـ«من ضيق الهم إلى سعة الأمل»، لاستحضار المعاني الإيمانية التي تعين الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة بروح أكثر سكينة وثباتاً وتفاؤلاً.

ويلامس برنامج «نبراس» احتياجات المجتمع وقضايا الحياة اليومية، إذ يجمع بين التأصيل الإيماني والطرح الواقعي القريب من الناس، كما يُجسّد البرنامج توجه الدائرة نحو تقديم برامج نوعية تدعم مستهدفاتها في أن تكون أقرب إلى المجتمع، وأكثر حضوراً وتأثيراً في قضاياه واحتياجاته. وتدعو الدائرة الجمهور العام إلى الانضمام إلى المحاضرة والمشاركة فيها، ويمكن الوصول إلى رابط الانضمام من إعلان المحاضرة المنشور على جميع قنوات الدائرة الرسمية.