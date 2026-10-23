«الإمارات للتبرع بالدم» تشارك في قمة أبوظبي لصحة المستقبل 2026

شاركت جمعية الإمارات للتبرع بالدم في قمة أبوظبي لصحة المستقبل 2026، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، والاستجابة للاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، أن المشاركة في القمة تعكس حرص الجمعية على الإسهام في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم يتطلب استمرار التوعية المجتمعية، وتضافر الجهود المؤسسية لضمان استدامة هذا العمل الإنساني، وضمان توافر الدم للمرضى الذين يحتاجون إليه في الحالات الطارئة.

وأضاف أن التبرع بالدم يُمثّل مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتجاوز حدود المبادرات الفردية، لما له من دور حيوي في إنقاذ الأرواح، ودعم احتياجات المرضى، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر استعداداً واستدامة.

وثمّن دور دائرة الصحة في أبوظبي وجهود مركز أبوظبي للصحة العامة في مجال الصحة الوقائية ونشر الوعي الصحي، والدور الذي تؤديه عيادات صحة في تقديم الخدمات الصحية، ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع.