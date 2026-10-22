انطلاق نهائيات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم السبت المقبل

اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم المرحلة الأولى من تصفيات الدورة الـ27 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي أقيمت خلال الفترة من الخامس إلى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة 2750 متسابقاً ومتسابقة من المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة.

وتنطلق الاختبارات النهائية للمسابقة السبت المقبل للذكور، فيما تُجرى اختبارات الإناث يومي 31 أكتوبر الجاري والأول من نوفمبر المقبل، عن بُعد، بإشراف لجان تحكيم متخصصة، وفق معايير موحدة لتقييم مستويات الحفظ والتلاوة والتجويد، تمهيداً لتحديد الفائزين في مختلف فروع المسابقة، وأكد مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الدكتور علي حسن المرزوقي، أن اختتام التصفيات يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته المسابقة في دورتها الـ27، وما تحظى به من ثقة وإقبال مجتمعي، مشيراً إلى أن المرحلة النهائية تمثل فرصة لإبراز نخبة من المواهب القرآنية التي أثبتت تميزها خلال التصفيات. وتنظّم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم المسابقة، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بهدف تشجيع مختلف الفئات العمرية على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، وتعزيز حضور المسابقة التي رسّخت مكانتها على مدى دوراتها المتعاقبة.