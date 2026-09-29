«زايد لأصحاب الهمم» توفر محتوى معرفياً بصيغ ميسّرة للمكفوفين

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع «كدل فاميلي للإبداع الفني»، بهدف تعزيز إتاحة المحتوى المعرفي والتعليمي لأصحاب الهمم من فئة المكفوفين، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الكتب والقصص بصيغ ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، بما يدعم وصولهم إلى المعرفة والتعليم، ويعزز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع.

وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في توفير وتحويل المحتوى إلى صيغ ميسرة، بما في ذلك الملفات الإلكترونية والصوتية والمرئية، وإعداد وطباعة القصص المتفق عليها بطريقة برايل، وفق الخطط والأعداد والجداول الزمنية، فيما تتيح الهيئة النسخ الميسرة للمستفيدين من خلال مراكزها ومنصاتها الرقمية، والمدارس والجهات الشريكة، للأغراض التعليمية والتأهيلية. وتتولى «كدل فاميلي» توفير الملفات الأصلية للقصص والمحتوى، وتزويد الهيئة بالإصدارات الجديدة، إلى جانب إعداد وتصميم الأغلفة الورقية للقصص بصيغتها المبصرة، مع الالتزام بأن يكون المحتوى مناسباً للأطفال من الجوانب التربوية والثقافية والمجتمعية.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات ذات الصلة والمشاركة فيها، وتنفيذ حملات توعوية تدعم المحتوى الشامل، إلى جانب تنظيم ورش تعليمية وإبداعية موجهة للمكفوفين. كما يتابع الطرفان مؤشرات الإنجاز، ومن أبرزها عدد القصص المحولة إلى صيغ ميسرة، والنسخ المطبوعة بطريقة برايل، وأعداد المستفيدين، والفعاليات والورش المشتركة.