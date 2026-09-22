«أوقاف أبوظبي» تطلق جولة توعوية لتعزيز ثقافة الوقف في المدارس والجامعات

أطلقت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» جولة توعوية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة الوقف وتعزيز الوعي بدوره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال سلسلة من اللقاءات والورش التفاعلية التي تستهدف المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المجالس والمراكز المجتمعية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود «أوقاف أبوظبي» لترسيخ مكانتها جهة رائدة في تطوير منظومة الأوقاف الحديثة، ورفد أفراد المجتمع بمعلومات قيّمة حول مفهوم الوقف بوصفه أداة تنموية مستدامة تسهم في دعم الأولويات الوطنية، وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي طويل الأجل.

وتنطلق أولى محطات الجولة خلال شهر سبتمبر في كلّ من مركز نبض الفلاح المجتمعي، ومجلس الشهامة وكليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتضم جلسات تعريفية وحوارية تسلّط الضوء على تطوّر مفهوم الوقف عبر التاريخ، ودوره في دعم التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض نموذج «أوقاف أبوظبي» في تطوير القطاع الوقفي وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تستعرض الجلسات دور الوقف في تمويل المبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتشجيع المشاركة في المبادرات الوقفية.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبوظبي)، فهد عبدالقادر القاسم: «يمثل نشر ثقافة الوقف أحد المرتكزات الأساسية لرسالة (أوقاف أبوظبي)، انطلاقاً من إيماننا بأن الوقف ليس مجرد إرث تاريخي، بل أداة تنموية متجددة قادرة على الإسهام في مواجهة التحديات المجتمعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجولة، نسعى إلى بناء وعي أعمق لدى مختلف فئات المجتمع، ولاسيما الشباب، بأهمية الوقف ودوره في تحقيق أثر مستدام يمتد عبر الأجيال، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة لتطوير منظومة وقفية أكثر ابتكاراً واستدامة».