«إسلامية دبي» و«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تعززان الاندماج المؤسسي

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تعاونها مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات التخصصية الهادفة إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوظيفية، وترسيخ ثقافة الثقة والانتماء والاندماج المؤسسي، وتمكين الموظفين من مواكبة متغيرات بيئة العمل والتحولات المهنية بكفاءة ومرونة، وذلك امتداداً لشراكتهما في تطوير الكفاءات الوظيفية.

وتركز المحاضرات على تنمية مجموعة من القدرات المهنية والسلوكية المرتبطة بجودة بيئة العمل وكفاءة الأداء، وفي مقدمتها بناء الثقة والانتماء، والتعامل الإيجابي مع التغيير، وإدارة الانتقالات المهنية بثقة، وتعزيز المرونة المؤسسية والنفسية، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر تماسكاً وتفاعلاً، ويرفع قدرة الموظفين على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات العمل المتجددة.

ويقدم المحاضرات المستشار والمدرب في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور جاسم آل علي، على مسرح الدائرة، ضمن برنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسة تبدأ في 14 سبتمبر بمحاضرة «بناء الثقة والانتماء والاندماج في بيئة العمل الجديدة»، الموجهة إلى الفئتين الإشرافية والتنفيذية، تليها في 21 سبتمبر محاضرة «التكيف مع التغيير والانتقال المهني بثقة» المخصصة للفئة التنفيذية.

وتُختتم السلسلة في 28 سبتمبر بمحاضرة «المرونة المؤسسية والنفسية في بيئة العمل المتغيرة» الموجهة إلى جميع الفئات الوظيفية.

وأكدت مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، عوشة أحمد عبيد، أن استمرار التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يجسد حرص الدائرة على جعل الاستثمار في الإنسان محوراً أساسياً لتطوير الأداء وصناعة الأثر، ويعكس أهمية الشراكات المعرفية في بناء القدرات الحكومية وتزويد الموظفين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من مواكبة التحولات، والتعامل معها بمرونة. وأضافت أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي في تنمية رأس المال البشري، وتترجم توجهات حكومة دبي نحو إعداد كوادر حكومية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التميز والابتكار وجودة الأداء في بيئة العمل.

• التعاون يتضمن تنظيم محاضرات تخصصية لتعزيز جاهزية الكوادر الوظيفية، وترسيخ ثقافة الثقة والانتماء.