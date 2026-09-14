المركز الزراعي الوطني يستعرض مبادراته أمام 150 مزارعاً في ليوا

نظم المركز الزراعي الوطني، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، لقاء في مجلس ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 150 مزارعاً وعدد من الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، ضمن سلسلة لقاءاته الدورية الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم.

وشهد اللقاء مناقشات حول احتياجات المزارعين، والتحديات التي تواجههم، وطرح المشاركون عدداً من الملاحظات والمقترحات، للاستفادة منها في تطوير الخدمات والبرامج المستقبلية.

واستعرض اللقاء أبرز مشروعات ومبادرات المركز، وفي مقدمتها شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية «UAE G.A.P»، التي ينفذها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ووزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج، وتعزيز استدامة العمليات الزراعية.

وتناول اللقاء «جائزة الأثر المستدام - الفئة الزراعية»، التي أطلقت خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، بالتعاون مع «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، بهدف تكريم المزارعين أصحاب المبادرات والممارسات ذات الأثر المستدام، وإبراز التجارب المتميّزة في القطاعين الزراعي والمجتمعي.

وأكد مدير المركز الزراعي الوطني، سلطان سالم الشامسي، أن المزارع يُمثّل الشريك الرئيس في مسيرة تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى حرص المركز، من خلال هذه اللقاءات، على الاستماع إلى المزارعين، والتعرّف عن قرب إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتمكينهم وإشراكهم في تطوير الخدمات والحلول الزراعية.