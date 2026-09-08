برجيل التخصصي يطلق أول جهاز PET/CT لتشخيص الأورام في الشارقة

أطلق مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، التابع لمجموعة برجيل القابضة، أول جهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المدمج مع الأشعة المقطعية «PET/CT» في إمارة الشارقة، وذلك ضمن قسم متكامل للطب النووي، بالتعاون مع معهد برجيل للأورام، بما يُعزّز خدمات تشخيص الأورام وتحديد مراحل المرض وتقييم الاستجابة للعلاج، ويوسع وصول المرضى إلى تقنيات التصوير الجزيئي المتقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم، ويأتي إطلاق الجهاز في إطار تطوير خدمات الرعاية المتخصصة لمرضى الأورام، من خلال ربط تقنيات التصوير الجزيئي بخبرات فِرَق الأورام متعددة التخصصات، بما يدعم مراحل رحلة المريض بدءاً من التشخيص وتحديد مرحلة المرض، مروراً بالتخطيط للعلاج، وصولاً إلى متابعة الاستجابة والكشف عن احتمالية عودة المرض، وجرى افتتاح المرفق بحضور الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والمدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل.

ويضم قسم الطب النووي جهاز «GE Discovery IQ PET/CT»، الذي يجمع بين تقنيات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالأشعة المقطعية وإعادة بناء الصور، بما يتيح استخدامه في تشخيص الأورام وتحديد مراحلها، وتقييم الاستجابة للعلاج، والكشف عن عودة المرض، إضافة إلى إمكانات التصوير الكمي.

وتسهم الكواشف عالية الحساسية في تقليل الوقت اللازم لإجراء الفحوص، فيما تساعد تقنيات التصوير بجرعات إشعاعية أقل على الحد من تعرض المرضى للإشعاع مع الحفاظ على الأداء التشخيصي، بينما تعمل تقنية إعادة بناء الصور «Q.Clear» على تعزيز جودة الصور ودقتها الكمية.

ويتيح الجهاز للمرضى في الشارقة الحصول على خدمات التصوير الجزيئي المتقدمة، من دون الحاجة إلى الانتقال إلى إمارات أخرى، كما يسهم تقليل مدة الفحص في تحسين تجربة المريض، فيما تتيح منظومة الرعاية المتكاملة مراجعة نتائج التصوير من قبل فِرَق الأورام متعددة التخصصات لدعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب.

ويعمل قسم الطب النووي وفق المتطلبات التنظيمية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعايير السلامة الإشعاعية المعترف بها دولياً، مع تطبيق إجراءات تركز على سلامة المرضى وراحتهم.