بلدية أبوظبي تعزز وعي العمال بالحفاظ على المظهر العام

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية توعوية بعنوان «في حب مدينتنا» في منطقة قرن يافور، بالتعاون مع سلطة السكن العمالي، والمركز الطبي الجديد، و«ثري ستار» للهدايا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع فئة العمال، وترسيخ دورهم شركاء فاعلين في المحافظة على جمال المدينة ومظهرها الحضاري.

واستهدفت الفعالية الفئة العمالية، انطلاقاً من أهمية دورها في دعم أهداف البلدية، ومساندة جهودها الرامية إلى حماية المرافق العامة والأصول البلدية، والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الورش التوعوية التي أقيمت تحت شعار «يداً بيد»، والتي ركزت على تعريف العمال بأهمية المحافظة على المظهر العام، وحماية ممتلكات العامة والمرافق المجتمعية، إلى جانب شرح أبرز أنواع المخالفات الأكثر تكراراً في المنطقة، وبيان السلوكيات الصحيحة التي تسهم في الحد منها، وتعزز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.

كما أتاحت الورش للمشاركين فرصة التعرف بصورة مبسطة ومباشرة على مسؤوليتهم المجتمعية تجاه البيئة المحيطة بهم، وأهمية تبنّي الممارسات الإيجابية التي تحافظ على نظافة المنطقة وسلامة مرافقها، بما يعكس صورة حضارية تليق بمدينة أبوظبي وسكانها.

وفي لفتة إنسانية عززت أجواء الألفة والتقدير، شهدت الفعالية تقديم هدايا لعدد من العمال وتهنئتهم بمناسباتهم الاجتماعية الخاصة، ومن بينها الزواج واستقبال المواليد الجدد، وذلك تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في خدمة المجتمع.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي من خلال تنظيم هذه الفعاليات حرصها على مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والترفيهية والمجتمعية التي تدعم التواصل مع مختلف شرائح وفئات المجتمع، وتعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، إيماناً منها بأن المحافظة على مظهر وجمال المدينة ومرافقها العامة مسؤولية جماعية تتحقق بالتعاون والتوعية والعمل يداً بيد.

• «الفعالية» تضمنت مجموعة من الورش التوعوية أقيمت تحت شعار «يداً بيد»