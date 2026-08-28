بناء شبكة «مستجيبين أوائل» لتعزيز الإنعاش القلبي في الإمارات

بدأت جمعية الإمارات للإنعاش القلبي تنفيذ برنامج وطني متكامل للإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية، يستهدف تأهيل 10 آلاف شخص والوصول إلى 10 ملايين مستفيد، خلال خمس سنوات، في إطار توجه لتعزيز قدرة المجتمع على التدخل المبكر في الحالات الطبية الطارئة وإنقاذ الحياة، ويقام البرنامج بإشراف «ائتلاف إنعاش»، وبمبادرة من برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وبدعم أكاديمي وفني وتشغيلي ولوجستي من المؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب»، بما يعزز تكامل الجهود في مجال الجاهزية والاستجابة، ويركز المسار التدريبي على بناء مهارات عملية للتعامل مع توقف القلب والسكتة الدماغية، والاختناق وفقدان الوعي، إلى جانب الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال والرضع، واستخدام جهاز مزيل الرجفان القلبي الآلي. ويستهدف التدريب العاملين في المنشآت الصحية والجهات الحكومية والخاصة، والمدارس والجامعات والمصانع والشركات والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت السياحية والرياضية، إضافة إلى الأسر ومقدمي الرعاية وأصحاب الهمم والمتطوعين والمستجيبين الأوائل وأفراد المجتمع.