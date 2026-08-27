«شخبوط الطبية» تطلق عيادة متعددة التخصصات لـ «الذئبة الحمراء»

أطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عيادة متكاملة ومتعددة التخصصات لمرض الذئبة الحمراء، تعتمد نموذج الزيارة الواحدة الذي يتيح للمرضى الخضوع لتقييم شامل من قبل فريق طبي متكامل، ووضع خطة علاجية منسقة في اليوم نفسه، بدلاً من الانتظار أسابيع للتنقل بين العيادات المختلفة.

ويضم الفريق الطبي المتخصص أطباء في مجالات الروماتيزم، وأمراض الكلى، والأمراض الجلدية، والأعصاب، وأمراض الدم.

وتتميز العيادة بتقديم خدمات نوعية وداعمة للنساء المصابات والراغبات في الإنجاب، عبر نموذج رعاية مشترك يضمن التخطيط الآمن للحمل، وإدارة المخاطر الصحية، وتنسيق الرعاية الفائقة بين الأم والجنين.

وأكد الرئيس الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عبدالقادر المصعبي، أن هذا النموذج يضع المريض في صميم الرعاية، ويسهّل الحصول على خدمات صحية متكاملة وسريعة، ما يدعم جهود تعزيز رعاية أمراض المناعة الذاتية في أبوظبي.

وفي السياق ذاته، أوضح استشاري ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في المستشفى، الدكتور ممتاز خان، أن العيادة تنهي معاناة المرضى مع تأخر التشخيص الذي كان يستغرق سنوات في بعض الحالات، حيث يسهم اجتماع الخبراء لمعاينة المريض في الوقت والمكان ذاته في تسريع دقة القرارات، وتحقيق التشخيص المبكر.

ويُعد الذئبة الحمراء من أمراض المناعة الذاتية المزمنة والمعقدة التي قد تصيب أعضاء حيوية كالكلى والدماغ، وتشكل النساء نحو 90% من المصابين به عالمياً، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 16 ألفاً و500 متعايش مع المرض في دولة الإمارات، ما يبرز الأهمية البالغة لهذه العيادة في مواجهة تحديات التشخيص والعلاج، وتحسين النتائج الصحية للمرضى.