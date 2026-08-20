«إسلامية دبي» ترسم مستقبل العطاء الآمن بمنظومة ذكية في «ديهاد 2026»

تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بصفتها راعياً سنوياً، في الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2026)، الذي ينطلق تحت شعار «العمل الإنساني في مرحلة تحوّل: رسم مستقبل العمل الإنساني»، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضةً منظومة متكاملة لحوكمة العمل الخيري، وتعزيز شفافية التبرعات وثقة المجتمع.

وتركز مشاركة الدائرة على التعريف بشعار «مُصَرَّح»، باعتباره العلامة الرسمية المعتمدة للفعاليات والأنشطة الخيرية الحاصلة على التصاريح اللازمة في إمارة دبي، بما يمكّن أفراد المجتمع من التحقق من قانونية الحملات والجهات المنظمة قبل التبرع، ويرسخ ثقافة العطاء الآمن والمسؤول، ويحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين.

كما تستعرض الدائرة مشروع «ثمار صدقاتكم 2026»، الذي يعرّف الجمهور بمسار الرقابة على التبرعات، منذ جمعها عبر القنوات المعتمدة وحتى توجيهها إلى مستحقيها، ويوضح أوجه صرفها وأثرها الإنساني والتنموي في حياة المستفيدين، بما يعزز وضوح رحلة التبرع، ويجسّد التزام الدائرة بأعلى معايير الشفافية والحوكمة. ويتعرّف زوار جناح الدائرة كذلك إلى «الحصالة الذكية»، بوصفها نموذجاً رقمياً متقدماً لجمع التبرعات إلكترونياً عبر البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية ورموز الاستجابة السريعة (QR)، بما يرفع كفاءة إدارة التبرعات، ويسرّع وصولها، ويعزز مستويات الأمان والموثوقية، انسجاماً مع مستهدفات حكومة دبي في التحول الرقمي والاقتصاد اللانقدي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة، محمد مصبح ضاحي: «تمثل مشاركة الدائرة ورعايتها السنوية لمعرض ديهاد امتداداً لدورها المحوري في دعم منظومة العمل الإنساني، فرعايتنا رسالة تؤكد التزام دبي بتمكين العمل الخيري، ودعم الجهات والمؤسسات العاملة فيه، وتعزيز حضورها أمام الجمهور، وفتح آفاق أوسع لبناء الشراكات وتبادل الخبرات، كما نحرص من خلال جناح الدائرة على تعريف الزوار بالمنظومة التي تحكم رحلة التبرع، بدءاً من ترخيص الأنشطة الخيرية، مروراً بجمع التبرعات عبر قنوات آمنة، ووصولاً إلى الرقابة على أوجه صرفها وقياس أثرها في حياة المستفيدين».

ودعت الدائرة المهتمين بالعمل الخيري والإنساني إلى زيارة جناحها في «ديهاد 2026»، في قاعتَي الشيخ مكتوم والشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، والتعرف عن قرب إلى خدماتها ومبادراتها الرقمية.